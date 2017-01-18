Савченко: Я пример того, как система уничтожает человека

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что она является примером того, как «система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду», пишет RT.

«Я сейчас тот пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко. Ничего не изменилось <...> Очень противно смотреть и наблюдать за тем, как люди, которые пели мне оды, сейчас поливают меня грязью», — цитирует нардепа «112 Украина».

Ранее стало известно, что депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Савченко в госизмене, попросил СБУ завести на неё уголовное дело, а также высказался за её исключение из комитета национальной безопасности. Позднее комитет поддержал исключение Савченко.