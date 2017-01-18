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Путин обсудил ситуацию в Сирии и на Украине с Олландом и Меркель

18.01.2017 - 20:54

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с французским лидером Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход реализации Минских договорённостей, в том числе с учётом итогов саммита в «нормандском формате» в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворённость общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении.

В ходе беседы была подчёркнута важность совместных усилий по деэскалации напряжённости и обеспечению выполнения положений «Минска-2».

Кроме того, Путин информировал Олланда и Меркель о шагах по реализации российско-турецко-иранских договорённостей о перемирии в Сирии и подготовке встречи в Астане.
Ранее стало известно, что ООН отправит делегацию на встречу по Сирии в Астане, пишет RT.

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