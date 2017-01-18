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Литва назвала Россию главной угрозой национальной безопасности

18.01.2017 - 19:34

Сейм Литвы утвердил обновлённую стратегию национальной безопасности, на первом месте — конвенциональная военная угроза, которую якобы представляет Россия.

Как пишет RT, на первом месте располагается конвенциональная военная угроза, которую представляет «подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей».

Ещё одной угрозой названы замаскированные военные и разведывательные средства, используемые зарубежными государствами для негативного влияния на политическую и социально-экономическую стабильность Литвы.

Также отмечается, что речь в документе идёт об информационных и кибернетических угрозах, экономической и энергетической зависимости.
Белоруссию вместе с Россией назвали небезопасными странами в сфере развития ядерной энергетики рядом с границами Литвы.

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