РФ и Турция проводят совместную операцию против ИГ в провинции Алеппо

ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4», — заявил Рудской.

Он отметил, что «всего поражается 36 объектов», пишет RT.

Ранее Россия и Турция подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов в Сирии.