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Геращенко: "Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли"

18.01.2017 - 17:59

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что украинские политики должны защищать территорию страны, а не спекулировать ею.

"Крым на Донбасс мы менять не будем, - написала Геращенко. - И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина — это и Львов, и Киев, и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как к своему избирательному округу: где поддерживают — за тех боремся, где не воспринимают — тех вычёркиваем".

Она также отметила, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины "в границах 2013 года" — это основная цель всех действий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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