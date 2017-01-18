Лавров: РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе состоявшейся пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем заявил, что Россия готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе с возможностью носить ими стрелковое оружие.

"Необходимо усилить и сделать круглосуточным контроль на линии соприкосновения и в местах складирования тяжелых вооружений, куда они должны быть отведены в соответствии с Минскими договоренностями. Мы готовы к тому, чтобы увеличить число наблюдателей на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность им носить личное стрелковое оружие", - сказал Лавров.

По мнению главы российского МИД, это будет "полезно, может способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по Минским договоренностям". Он отметил, что "такими нарушениями грешат прежде всего вооруженные силы Украины". "За первые недели января более 600 единиц вооружений, которые должны быть на складах украинских сил, там не обнаружены, в то время как аналогичная цифра для ополченцев составила порядка 6 или 7 единиц", - добавил Лавров.

Помимо этого, он также заметил: "В Минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка. Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка в Донбассе в этих условиях не требуется".

Между тем, Лавров добавил, что Россия готова к тому, чтобы в ходе подготовки и проведения выборов в Донбассе "местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы они убеждались в том, что безопасность в ходе выборов обеспечивается".

В продолжении министр также подчеркнул, что Москва решительно выступает против попыток размыть Минские договоренности. "Минские договоренности - это пакет. Без компромиссов он не мог бы быть поддержан и украинским правительством, и Донецком, и Луганском, и Россией, и Германией, и Францией. Это компромисс, и его нужно выполнять. Сейчас мы наблюдаем попытку этот компромисс размыть и действовать по принципу, что мое, то мое, а что твое - давай поделим или обсудим", - заявил Лавров и добавил, что знает эти манеры, наблюдаемые в переговорных тактиках целого ряда наших западных коллег, назвав украинцев "хорошими учениками".

Глава МИД РФ, касаясь вопроса сотрудничества в США и НАТО, отметил, что Россия нацелена на сотрудничество в тех сферах, где интересы сторон совпадают. "Многие надеются, что отношения будут нормальными, как и подобает отношениям между любыми двумя государствами, и что никто не будет вмешиваться во внутренние дела друг друга, как это наблюдалось в последнее время со стороны американской администрации. Я увидел в высказываниях избранного президента прежде всего стремление нацелить работу своей команды на более эффективное обеспечение национальных интересов США. Это его отправной пункт, в этом мы абсолютно совпадаем, потому что это и главная задача российской внешней политики. Трамп говорит, что если для продвижения национальных интересов США появится возможность сотрудничать с РФ, то будет глупо этого не делать. Наш подход абсолютно такой же: там, где интересы совпадают, а таких сфер немало, мы должны и будем сотрудничать и с США, и с ЕС, и с НАТО, и с любой другой страной", - подчеркнул Лавров, пишет «Российская газета».