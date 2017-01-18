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Журналисты США направили открытое письмо Трампу

18.01.2017 - 16:38

Американские журналисты направили открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу.

«В последние дни перед инаугурацией мы решили, что стоит уточнить, какими мы видим отношения между вашей администрацией и журналистами», — говорится в тексте письма.
Письмо написано от имени главного редактора журнала Columbia Journalism Review Кайла Поупа.

Журналисты выразили недовольство тем, что Трамп препятствует их профессиональной деятельности, пишет RT.

Ранее Трамп попросил отказавшихся приходить на его инаугурацию вернуть билеты. Сама инаугурация пройдёт 20 января.

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