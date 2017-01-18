Минагропром: ДНР может полностью обеспечить себя продукцией свиноводства

Импортозамещение мясной продукции из свинины в ДНР может произойти к концу года, сейчас товары отечественного производства в данном секторе занимают около трети рынка. Об этом сегодня заявил журналистам и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Иван Михайлов.

"Свиноводство в Республике развивается очень хорошо. В ближайшие семь-восемь месяцев произойдет импортозамещение мясной продукции из свинины. Мы должны выйти на полное обеспечение Республики продукций свиноводства к концу года", — сказал Михайлов.

По его словам, сегодня свиная продукция республиканских производителей занимает около 35 процентов рынка. Для успешного развития отрасли в Республике созданы все необходимые условия.

"Кормовая база, трудовой ресурс и ветеринарное сопровождение", — добавил глава Минагропрома.

Объемы производимой в ДНР продукции свиноводства в министерстве не уточнили. При этом отметили, что к концу текущего года поголовье свиней в Республике может достигнуть 150 тысяч, сообщают «Новости Донецкой Республики».