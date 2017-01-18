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Лавров: Россия не вмешивалась во внутренние дела США

18.01.2017 - 16:33

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела США в отличие от американских союзников, которые открыто вмешивались в избирательную кампанию.

«Пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати говоря, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться», — сказал Лавров, пишет «Известия».
Министр также добавил, что многие западные политики, пытаясь давать советы другим странам, руководствуются даже не двойными, а тройными стандартами.

«Мы считаем, что хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую», — сказал Лавров.

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