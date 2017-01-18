Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 18 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

«Нафтогаз» не намерен выплачивать «Газпрому» $5,3 млрд до решения суда

18.01.2017 - 15:49

«Нафтогаз Украины» заявил, что не собирается до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счёт «Газпрома» на $5,3 млрд на оплату газа. Об этом сообщает RT.

«Нафтогаз» не планирует оплачивать этот счёт до решения арбитражным трибуналом вопроса о том, должно ли применяться положение контракта «бери или плати», в рамках существующего арбитражного спора», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» счёт за невыбранный газ на $5,3 млрд.

Российская и украинская газовые компании судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку и транзит газа.

ПолитикаБольше материалов
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Оборона Серафима Саровского
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Александр Гончаров
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
ОбществоБольше материалов
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
Рыцари Новороссии
Вышла в свет книга корреспондента легендарного «Моторолы»
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
ЭкономикаЕще
Секта улюкаевского «дна»
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Константин Щемелинин
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Желание русских унизить именно русских
Андрей Бабицкий
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования