«Нафтогаз» не намерен выплачивать «Газпрому» $5,3 млрд до решения суда

«Нафтогаз Украины» заявил, что не собирается до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счёт «Газпрома» на $5,3 млрд на оплату газа. Об этом сообщает RT.

«Нафтогаз» не планирует оплачивать этот счёт до решения арбитражным трибуналом вопроса о том, должно ли применяться положение контракта «бери или плати», в рамках существующего арбитражного спора», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» счёт за невыбранный газ на $5,3 млрд.

Российская и украинская газовые компании судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку и транзит газа.