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Путин: Потребность в энергоресурсах и углеводородах в мире будет расти

18.01.2017 - 14:59

Потребность в энергоресурсах и углеводородах в мире будет расти, поэтому нужно своевременно принимать инвестиционные решения по проектам в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках, но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, - сказал Путин. - В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные».

Глава государства отметил, что «при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной российской экономики», пишет RT.

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