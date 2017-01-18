Лавров: РФ и США надо сотрудничать там, где интересы совпадают

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о том, что Москве и Вашингтону необходимо сотрудничать в тех сферах, где интересы обеих стран совпадают.

«Дональд Трамп говорит о том, что если для продвижения национальных интересов США появится возможность сотрудничать с Россией, то будет просто глупо этого не делать. И наш подход абсолютно такой же. Там, где интересы совпадают, а таких сфер немало, мы должны и будем сотрудничать и с США, и с ЕС, и с НАТО, и с любой другой страной», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что отношения России и США могут наладиться через год, пишет RT.