Канада готова к диалогу с Россией

Министр по международной торговле Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна сохранит свою позицию по антироссийским санкциям, но при этом готова к диалогу с Россией. Об этом министр сказал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что наши партнёры из России понимают, что Канада остаётся на определённых позициях. Но мы всегда готовы взаимодействовать, чтобы понять, как мы можем продвигаться вперёд, сохраняя наши позиции», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как Канада видит перспективы снятия санкций с России после прихода к власти в США Дональда Трампа.

По его словам, Канада планирует сотрудничать с Россией в вопросах торговых взаимоотношений.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что страна не планирует рассматривать вопрос о снятии санкций с России, пишет RT.