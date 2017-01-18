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Аксёнов назвал позицию Ле Пен по Крыму мудрой

18.01.2017 - 13:44

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая сказала, что в случае своей победы на выборах во Франции признает Крым российской территорией, пишет RT.

«Ле Пен абсолютно точно отметила, что «принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времён, полуостров никогда не был украинским». Это мудрая и дальновидная позиция, достойная ведущего политика великой страны», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

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