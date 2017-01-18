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ВСУ за сутки 682 раза обстреляли территорию ДНР

18.01.2017 - 13:58

Украинские силовики за прошедшие сутки 682 раза обстреляли прифронтовые территории ДНР, корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 682 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 28 152-мм артиллерийских снарядов, 193 мины калибром 120 и 82 мм, а также 359 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Корректировка огня артиллерии производится также при помощи беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.

Согласно данным командования, под огнем украинских силовиков вновь оказались окраины и пригороды Горловки — поселки Зайцево, Озеряновка, Доломитное, Гольмовский. Вблизи города, в районе оккупированной ВСУ части Зайцево (1,5 км до линии соприкосновения), Майорска (1,5 км до линии соприкосновения) и села Кодема (6 км до линии соприкосновения) разведка ДНР отметила прибытие инженерной техники для проведения работ по разминированию, предположительно, с целью подготовки плацдарма для наступательных действий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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