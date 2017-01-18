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Лавров: Москва готова взаимодействовать с новым президентом Австрии

18.01.2017 - 12:36

Глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем заявил о готовности Москвы взаимодействовать с новым президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Он отметил, что отношения между странами отличаются взаимным уважением, имеют дружеский и конструктивный характер.

«И это подтвердилось в ходе визита в прошлом году в Россию президента Хайнца Фишера. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения сохраняли преемственность, готовы развивать отношения с президентом Александером Ван дер Белленом», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия считает прагматичной программу председательства Австрии в ОБСЕ — Лавров, пишет RT.

Ранее Курц выступил за постепенное снятие санкций с России в случае выполнения Минских соглашений.

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