Песков прокомментировал заявление Сваченко по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Надежды Сваченко по Крыму. По его словам, статус этого российского региона неоспорим.

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации, — сказал Песков. - Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

Ранее Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путём возможно лишь при сдаче Крыма.