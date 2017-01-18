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Пушилин: Крым изменился в лучшую сторону

18.01.2017 - 11:59

Крым изменился в лучшую сторону. Об этом заявил председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Крым стал совсем другим, нежели был при Украине, - говорит он. - Он меняется в лучшую сторону, это заметно буквально с первого взгляда», пишет RT.

Также политик выразил мнение, что для многих постсоветских стран самым верным путём является развитие вместе с РФ.

«Например, на Украине удалось бы избежать гражданского конфликта, если бы в Киеве придерживались именно такого вектора», — отметил он.

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