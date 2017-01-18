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В "Оппоблоке" заявили о разработке новой антикризисной программы для Украины

18.01.2017 - 11:42

В украинском "Оппозиционном блоке" заявили, что разработали новую антикризисную программу, которая должна "вывести Украину на путь развития". Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Левочкин, передает пресс-служба политсилы.

"Оппозиционный блок подготовил новую антикризисную программу, цель которой – остановить войну, падение экономики, вывести страну на путь развития. Мы не видим эффективных решений от власти, поэтому подготовили оппозиционную антикризисную программу и требуем ее принятия", – заявил Сергей Левочкин.

По словам украинского политика, первый пункт антикризисной программы "Оппоблока" – это план системных действий по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мира можно достичь при наличии политической воли, путем системных действий всех ветвей власти, прямого диалога с Россией на высшем уровне и системы сложных компромиссов. Каждый новый месяц войны – это новый шаг нашей страны к пропасти", – считает Левочкин.

Депутат добавил, что "второй пункт – это эффективная программа возрождения экономики: поддержка малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств, проведение активной промышленной политики, формирование эффективного инвестклимата, повышение платежеспособности граждан".

"Но только экономических мер недостаточно. Нам нужно добиться формирования широкой международной коалиции друзей Украины, формирования на основе плана возрождения Украины и Донбасса значительного донорского фонда. Необходимо повернуть внешнюю политику лицом к экономике. Оппозиционный блок предлагает новый прагматичный курс в интересах Украины", – заявил Сергей Левочкин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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