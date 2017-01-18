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Глава МИД Австрии назвал условия "частичного" снятия санкций с РФ

18.01.2017 - 11:21

Глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с России в случае выполнения Минских соглашений. Об этом он сказал в интервью Sputnik.

«Так как до сих пор было мало прогресса по их (Минских соглашений) выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер», — сказал Курц, пишет RT.

При этом глава МИД Австрии отметил, что его слова не относятся к санкциям, введённым в ответ на присоединение Крыма к России.
В конце декабря Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года.

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