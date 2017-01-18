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Глава Пентагона рассказал о сотрудничестве с Россией

18.01.2017 - 10:39

Покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер заявил, что поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия.

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Картер в интервью агентству Блумберг.
По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет, пишет ВВС.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также по ситуации на Балканах.
При этом сотрудничества в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как намеренно противостоящие интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Картер.

В последнее время уходящий президент США Барак Обама и представители его администрации делают весьма резкие заявления в отношении России и лично Владимира Путина - в отличие от избранного президента США Дональда Трампа, который занял более примирительную позицию.

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