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Додон готов распустить парламент Молдавии

18.01.2017 - 10:18

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если будут конституционные возможности распустить парламент, то он это сделает, пишет RT.

«Отменять Соглашение об ассоциации с ЕС может только парламентское большинство. Сейчас оно открыто выступает за сотрудничество с Евросоюзом. Этот вопрос до парламентских выборов решить не удастся, но первые шаги мы будем делать. Парламентские выборы могут быть досрочными в этом году. Если будут конституционные возможности распустить парламент, я это сделаю. Если не досрочные выборы, то парламентские выборы состоятся в 2018 году», — заявил Додон в интервью Sputnik Молдова.
Молдавский лидер также сообщил, что не просил у Путина финансовой помощи для Молдавии.

Додон находится в России со своим первым на посту главы государства официальным визитом. 17 января в Москве состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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