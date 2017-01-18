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Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

18.01.2017 - 09:35

Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не показали проблем с допингом в России. Об этом, как пишет RT, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», — заявил глава УЕФА.

В декабре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами.

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