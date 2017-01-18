Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 18 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ пытались завербовать жителя ЛНР

18.01.2017 - 09:18

Житель ЛНР, которого пытались завербовать украинские силовики, рассказал о методах работы киевских спецслужб. Об этом сообщили в МГБ ЛНР, сотрудникам которого мужчина сообщил о факте вербовки.

"Я ехал в Черкассы, к сестре, делать фотографию в паспорт. Когда проходил границу на Станице Луганской, ко мне подошел человек в военной форме. Он меня завел в вагончик и спросил пароль от странички "Вконтакте", нашли у меня в "друзьях" одного ополченца. После этого человек, который сидел за компьютером, поднялся и ударил меня с ноги по лицу и сказал "сдавай кого-нибудь еще". Я сказал, что никого больше не знаю. После этого был ряд оскорблений в мою сторону, допрос, спрашивали "где полигон", "где танки находятся" – я, конечно, ничего не знаю. Потом дали мне листик, стояли надо мной с автоматами и говорили писать на украинском языке, что я "под прикрытием" согласен работать на "АТО", и дали мне псевдоним "Футболист", - рассказал Денис Туреев, пострадавший от действий бойцов ВСУ.

Вернувшись в Республику Туреев сообщил о факте попытки вербовки в Министерство государственной безопасности ЛНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Оборона Серафима Саровского
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Александр Гончаров
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Вышла в свет книга корреспондента легендарного «Моторолы»
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Желание русских унизить именно русских
Андрей Бабицкий
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования