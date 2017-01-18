ВСУ пытались завербовать жителя ЛНР

Житель ЛНР, которого пытались завербовать украинские силовики, рассказал о методах работы киевских спецслужб. Об этом сообщили в МГБ ЛНР, сотрудникам которого мужчина сообщил о факте вербовки.

"Я ехал в Черкассы, к сестре, делать фотографию в паспорт. Когда проходил границу на Станице Луганской, ко мне подошел человек в военной форме. Он меня завел в вагончик и спросил пароль от странички "Вконтакте", нашли у меня в "друзьях" одного ополченца. После этого человек, который сидел за компьютером, поднялся и ударил меня с ноги по лицу и сказал "сдавай кого-нибудь еще". Я сказал, что никого больше не знаю. После этого был ряд оскорблений в мою сторону, допрос, спрашивали "где полигон", "где танки находятся" – я, конечно, ничего не знаю. Потом дали мне листик, стояли надо мной с автоматами и говорили писать на украинском языке, что я "под прикрытием" согласен работать на "АТО", и дали мне псевдоним "Футболист", - рассказал Денис Туреев, пострадавший от действий бойцов ВСУ.

Вернувшись в Республику Туреев сообщил о факте попытки вербовки в Министерство государственной безопасности ЛНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».