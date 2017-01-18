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Трамп рассказал, почему он вынужден пользоваться Twitter

18.01.2017 - 08:31

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ведёт микроблог в Twitter, чтобы защититься от нечестных СМИ.

«Мне не нравится твитить. Есть и другие вещи, которыми я могу заняться. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ противодействовать им», — заявил Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в среду, 18 января.

Он рассказал, что уже набрал почти 50 миллионов подписчиков в социальных сетях.

«Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня по крайней мере есть средство сказать, что это заявление ложное», — отметил избранный президент США, пишет RT.

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