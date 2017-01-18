Экс-участница шоу "Ученик" подала на Трампа в суд за клевету

Бывшая участница телешоу "Ученик" Саммер Зервос подала в суд на избранного президента США Дональда Трампа, обвинив его в распространении порочащих сведений.

Зервос ранее рассказала, что Трамп в 2007 году в Лос-Анджелесе пригласил ее в отель Beverly Hills на собеседование о возможной работе. Однако при встрече он начал ее целовать и пытаться склонить к интимной близости.

Трамп затем отверг все обвинения в сексуальных домогательствах, назвав их смешными.

Зервос объявила об иске на специально созванной пресс-конференции, на которой назвала избранного президента США "лжецом и женоненавистником". По ее словам, он унизил ее.

Она полагает, что Трамп, отрицая ее заявления, распространяет о ней ложные сведения и фактически обвиняет ее в подделке заявлений о сексуальных домогательствах.

Ранее она просила Трампа отказаться от его слов, но он этого так и не сделал. Зервос готова отказаться от иска, если избранный президент признается в своих действиях в ее отношении.

Осенью этого года во время избирательной кампании на пост президента США сразу несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Многие сообщили, что Трамп приставал к ним в общественных местах.

Корреспондент журнала People Наташа Стойнофф рассказала, что в декабре 2005 года Трамп приставал к ней в своем доме, куда она пришла, чтобы взять интервью у него и его жены Меланьи.

Трамп называл обвинения женщин клеветой и ложью. Он обещал подать на них в суд, но так этого и не сделал, пишет ВВС.