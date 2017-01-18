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Опрос: Большинство жителей США верят во вмешательство "российских хакеров" в выборы

18.01.2017 - 07:55

Более 50% американцев считают, что «российские хакеры» вмешивались в президентские выборы в США. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC и The Wall Street Journal.

В то, что Россия якобы совершала хакерские атаки, верят 51% жителей США. 36% утверждают, что не верят в это, сообщает газета.

Из тех, кто говорил о вмешательстве России, 70% считают, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.

Отмечается, что 86% американцев, голосовавших за избранного президента США Дональда Трампа, не верят, что на его победу повлияло внешнее вмешательство.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер пообещал не ограничиваться киберответом на «хакерские атаки России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема о якобы причастности Москвы к хакерским атакам в США превратилась в настоящую истерику, пишет RT.

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