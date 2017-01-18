Самолёт Благовещенск–Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", вылетевший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт Приамурья из-за сигнала о технических неполадках. Об этом, как передает Газета.Ru, передает справочная служба аэропорта Игнатьево.

Как говорится в сообщении, «рейс «Благовещенск-Домодедово» авиакомпании «ВИМ-Авиа» вылетел из Благовещенска в 10.00 (04.00 мск), экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета».

По словам представителя аэропорта, на борту воздушного судна сработал один из датчиков. Отмечается, что самолет благополучно приземлился.