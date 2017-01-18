В ДНР и ЛНР сообщили о готовности объявить мобилизацию

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках в случае возобновления боевых действий в Донбассе будет объявлена мобилизация, сообщает глав республик.

«На сегодня разработан план мобилизации людей, прошедших боевые действия, а потом по различным причинам покинувших ряды наших армейских корпусов. При этом специалисты, которые необходимы для несения определённых воинских обязанностей, поставлены все на учет и по приказу в случае необходимости могут встать в строй», — заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий добавил, что армия республики состоит только из добровольцев.

«Если время придёт и нужна будет мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому. Мы полностью готовы к этому», — отметил Плотницкий, пишет RT.

Ранее Захарченко рассказал о причинах невозможности объединения ДНР и ЛНР.