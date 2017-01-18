Захарченко: "На меня было совершено не одно покушение"

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко рассказал журналистам, что помогает ему продолжать борьбу за отстаивание суверенитета ДНР и пережить многочисленные попытки покушений на свою жизнь.

"Я боевой офицер, был несколько раз ранен в боях. Когда я стал главной ДНР, на меня было совершено не одно покушение. Но мною во всем руководила любовь. Я шел в атаку и убивал врагов с любовью: к своей Родине, детям, к своей истории, предкам, к своему языку и к моим землякам. С этой любовью мне приходилось подниматься в атаку и стонать от боли на госпитальной койке. Эта любовь не даст испугаться, в том числе и когда на тебя совершаются многочисленные покушения", – сказал Захарченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе, сообщают «Новости Донецкой Республики».