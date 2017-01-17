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Додон: Кишинев не будет ставить "железный занавес" с ЕС

17.01.2017 - 18:33

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинёв не будет ставить «железный занавес» с ЕС, однако выстраивать отношения на антироссийской риторике тоже нельзя.

«Перекосы во внешней политике создавали те проблемы с которыми мы сталкиваемся сейчас, последние 7-8 лет у нас был бы проевропейский крен, - сказал президент. - Мы не против ЕС, у нас общие границы, но нельзя строить отношения на антироссийской риторике».

Додон также подчеркнул, что Молдавия не намерена «строить железный занавес» с ЕС, пишет RT.

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