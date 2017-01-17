Путин: В США пытаются подорвать легитимность Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что в США пытаются подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа.

«Что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа», — заявил Путин, пишет RT.

По его словам, складывается впечатление, что некоторые силы «потренировавшись в Киеве» готовят «новый Майдан» в Вашингтоне.

Ранее Путин сравнил заказчиков «компромата» на Трампа с проститутками.