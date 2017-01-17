Путин: Заказчики фальшивок против Трампа — хуже проституток

Президент России Владимир Путин сравнил заказчиков «компромата» на избранного американского лидера Дональда Трампа с проститутками.

По словам главы государства, проституция является серьёзным и безобразным явлением, поскольку женщины занимаются ею оттого, что не могут обеспечить себя иным способом.

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые распространяются сейчас против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких моральных ограничений», — отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия постоянно имеет дело с такими людьми, однако то, что подобные методы используются против избранного президента США, — уникальный случай.

«Такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США. Но я очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин назвал фальшивкой вбросы о «компромате» против Трампа, пишет RT.