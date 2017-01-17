Пьяный боец ВСУ расстрелял в Донбассе 15 сослуживцев

Пьяный военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял в Донбассе более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Об этом, как сообщает «ЛуганскИнформЦентр», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Нами установлено, что один военнослужащий 54-й бригады, не выдержав бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования, после изрядного употребления спиртного расстрелял в расположении подразделения более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - сообщил он.

Марочко добавил, что в связи с данным происшествием из генштаба Минобороны Украины в расположение 54-й бригады в район Артемовска прибыла комиссия во главе с генерал-полковником Дубляном.