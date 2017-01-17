В Дагестане убит боевик

В Дагестане в ходе перестрелки с сотрудниками полиции убит вооружённый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сегодня около 10:50 мск в Хасавюрте на улице Махачкалинское шоссе полицейские попытались остановить для проверки автомобиль марки ВАЗ 21010, мужчина из машины открыл стрельбу по правоохранителям и был убит ответным огнём», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента жертв и пострадавших среди силовиков нет.

В настоящее время устанавливается личность убитого, пишет RT.