Геращенко о получении Украиной "безвиза" с ЕС: "Мы на финишной прямой"

Дату получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом пока назвать никто не может, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Мы на финишной прямой, но дату никто не может назвать", — сказала Геращенко в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Она выразила сожаление, что Украина не смогла получить безвизовый режим в 2016 году, хотя выполнила все свои обязательства.

"Зачем использовать двойные стандарты, связывая безвиз для Украины с включением этого специального механизма? Да, это право Европы на защиту своих территорий от миграционных рисков. Но при этом действует безвизовый режим для других стран. Поэтому это нечестно в отношении Украины, которая выполнила все условия", — заявила Геращенко, сообщают «Новости Донецкой Республики».