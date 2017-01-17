ВСУ за сутки 427 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за сутки 427 раз обстреляла прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Противник выпустил по территории Республики 143 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 278 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он, отметив, что общее количество нарушений режима прекращения огня за сутки составило 427 раз.

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинской армии подверглись окраины Донецка и Горловки: поселки Старомихайловка, Луганское, Абакумово, территория бывшего аэропорта, а также горловские поселки Зайцево и Железная Балка.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 10 домостроений в Еленовке, Горловке, Петровском районе Донецка, кроме того поврежден газопровод в поселке Ясное", — уточнил замкомандующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».