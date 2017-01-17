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ВСУ за сутки 427 раз обстреляли территорию ДНР

17.01.2017 - 14:36

Украинская армия за сутки 427 раз обстреляла прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Противник выпустил по территории Республики 143 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 278 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он, отметив, что общее количество нарушений режима прекращения огня за сутки составило 427 раз.

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинской армии подверглись окраины Донецка и Горловки: поселки Старомихайловка, Луганское, Абакумово, территория бывшего аэропорта, а также горловские поселки Зайцево и Железная Балка.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 10 домостроений в Еленовке, Горловке, Петровском районе Донецка, кроме того поврежден газопровод в поселке Ясное", — уточнил замкомандующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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