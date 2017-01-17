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Власти ДНР утвердили бюджет на l квартал 2017 года

17.01.2017 - 13:59

Почти половина расходов из госбюджета Донецкой Народной Республики в первом квартале 2017 года уйдет на социальное обеспечение населения. Об этом сегодня заявила министр финансов ДНР Екатерина Матющенко.

"Бюджет Донецкой Народной Республики на l квартал 2017 года социально ориентирован. Основная часть расходов – более 45% – будет направлена на осуществление социальных выплат населению через министерство труда и социальной политики", — сказала она.
Матющенко отметила, что в казну также заложены средства на выполнение работ и услуг по проектам ликвидации нерентабельных шахт. В целом, по словам министра, принципы бюджетной политики в части планирования и исполнения по сравнению с минувшим годом не изменились.

"Мы стараемся распределить бюджет таким образом, чтобы была возможность улучшить благосостояние народа, и, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения. Для этого мы ведем беспрерывную и плодотворную работу со всеми министерствами и ведомствами Республики", — дополнила глава ведомства, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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