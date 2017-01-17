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Президент Молдавии готов к конструктивному диалогу с РФ

17.01.2017 - 12:59

Власти Молдавии готовы к конструктивному диалогу с Москвой. Об этом, как сообщает Газета.Ru, заявил президент страны Игорь Додон на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

«Мы настроены на конструктивный диалог, - заявил Додон. - Мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы».

Также глава государства выразил надежду на то, что в ходе его нынешнего визита в Москву удастся обсудить сотрудничество 2-х стран в торговой сфере, урегулирование ситуации в непризнанной Приднестровской республике и вопросов миграции.

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