Лавров: Администрация Обамы пыталась подорвать перспективы нормальных отношений РФ и Японии

Администрация действующего президента США Барака Обамы пыталась подорвать перспективы нормальных отношений России и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по дипломатическим итогам 2016 года.

Лавров подчеркнул, что уходящая администрация США пыталась «максимально подорвать перспективы нормальных отношений» Японии и России.

«Недостойные вещи творит уходящая администрация (США). И здесь они попытались злоупотребить своими отношениями с Японией, пытались относиться к своим японским союзникам как к второстепенным членам международного сообщества, подчинённым членам международного сообщества», — подчеркнул министр, пишет RT.

Лавров также рассказал о попытке вербовки российского дипломата спецслужбами США.