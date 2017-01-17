Песков ответил на слова советника Трампа о готовности русских "есть снег"

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал оценку антироссийских санкций советником Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, который заявил, что «русские способны есть снег, чтобы выжить».

Песков отметил, что со словами советника Трампа Энтони Скарамуччи, который объяснил бессмысленность санкций готовностью русских есть снег, можно согласиться.

«Хотя я бы уточнил все-таки — русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», — цитирует Пескова RT.

Ранее советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции США имели обратный эффект из-за характера россиян, которые «способны есть снег, чтобы выжить».