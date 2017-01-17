Лавров рассказал о попытках вербовки дипломатов РФ в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о частых попытках вербовки российских дипломатов в США во время президентства Барака Обамы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслирует канал «Россия 24».

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он привел пример, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника посольства России в Вашингтоне.

Также он опроверг сведения о якобы слежке за сотрудниками дипведомства США в Москве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке разведывательных служб США несколько лет назад завербовать российских дипломатов, один из которых покупал лекарства, необходимые для лечения российского экс-премьера Евгения Примакова, пишет Газета.Ru.