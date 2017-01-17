Лавров: Я не увидел в словах Трампа предложения разоружаться в обмен на снятие санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что не увидел в словах избранного президента США Дональда Трампа предложения разоружаться в обмен на снятие санкций.

По словам дипломата, он услышал во фразе Трампа несколько иной смысл.

«И для нас одной из приоритетных задач будет возобновить диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном, который был, как и всё остальное, разрушен администрацией Обамы», — подчеркнул Лавров.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию, пишет RT.