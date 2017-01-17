ВСУ выпустили по окраинам Донецка и Ясиноватой 178 мин

Украинские силовики с вечера выпустили 178 мин по окраинам Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"С 19:00 до полуночи ВСУ обстреливали поселки Александровка, Старомихайловка и Трудовские на западной окраине Донецка, территорию бывшего аэропорта, окрестности "Вольво-Центра" на севере города, а также села Веселое, Спартак, Васильевка Ясиноватского района и территорию промзоны вблизи Ясиноватой. По этим участкам было выпущено 178 мин калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, сообщают «Новости Донецкой Республики».