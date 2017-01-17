Лавров: Проблема терроризма в мире приобрела системный характер

Проблема терроризма в мире приобрела системный характер. Об этом в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Угрозы за истекший год не уменьшились. Имею прежде всего в виду угрозу международного терроризма, который продолжал делать своё подлое дело», — сказал глава МИД.

Он напомнил, что в 2016 году Россия в результате террористического акта потеряла посла в Турции Андрея Карлова.

«И проблема терроризма действительно приобрела системный характер», — подчеркнул дипломат, пишет RT.