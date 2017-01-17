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Подводные поиски Boeing МН370 приостановлены

17.01.2017 - 10:16

Подводные поиски пропавшего в 2014 году самолёта Malaysia Airlines MH370, которые продолжались более двух лет, приостановлены. Об этом, как передает RT, сообщается на сайте Координационного центра поисков (JACC).

«Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологий, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своей сфере специалистов, к сожалению, в результате поисков не удалось обнаружить самолёт. Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены», — говорится в сообщении, размещённом на сайте JACC.

Boeing 777-200, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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