ВСУ открыли огонь по пригороду Докучаевска

Украинские силовики утром открыли огонь по пригороду Докучаевска, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод. Об этом сообщил глава горадминистрации Александр Качанов.

"Сегодня утром украинские силовики произвели обстрел поселка Ясное, повреждена котельная и перебит газопровод. Работа котельной на данный момент приостановлена", —сообщил Качанов.

Глава горадминистрации отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. Данные об обстрелах со стороны ВСУ продолжают уточняться, сообщают «Новости Донецкой Республики».