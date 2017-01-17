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ВСУ открыли огонь по пригороду Докучаевска

17.01.2017 - 09:59

Украинские силовики утром открыли огонь по пригороду Докучаевска, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод. Об этом сообщил глава горадминистрации Александр Качанов.

"Сегодня утром украинские силовики произвели обстрел поселка Ясное, повреждена котельная и перебит газопровод. Работа котельной на данный момент приостановлена", —сообщил Качанов.

Глава горадминистрации отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. Данные об обстрелах со стороны ВСУ продолжают уточняться, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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