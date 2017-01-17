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Высокий суд Лондона начнет слушания по долгу Украины перед Россией

17.01.2017 - 09:16

Высокий суд Лондона во вторник приступит к рассмотрению дела по иску Российской Федерации к Украине по задолженности по выпуску еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Ожидается, что заседание суда будет проходить до 20 января включительно.

РФ в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов.
Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Затем украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому теперь исход дела должен определить суд.

В конце декабря 2016 года глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал высокими шансы России выиграть суд у Украины по этому долгу. Российский министр выразил сожалением в связи с тем, что "Украина больше имитировала деятельность" по достижению договоренностей с РФ.

В своих возражениях против исковых требований РФ, поданных в Высокий суд Лондона, Украина заявила, что договор о займе в 3 миллиарда долларов "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению" по ряду причин. В том числе Киев указал на якобы имевшее место принуждение, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом российский Минфин ранее отмечал, что Украина включила в отзыв на иск ряд исключительно политических аргументов, никак не относящихся к очевидному требованию исполнить долговые обязательства и, зачастую, не соответствующих действительности, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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