Бреннан выразил надежду на сотрудничество ФСБ и ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Бреннан выразил надежду на сотрудничество между разведками США и России после прихода к власти избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Как пишет The Wall Street Journal, в понедельник, 16 января, Бреннан провёл переговоры с коллегами из ряда государств, в том числе с Бортниковым.

Глава ЦРУ в интервью изданию отметил, что в разговоре с директором ФСБ он, «несмотря на имевшие место неприятные моменты и различия в ряде направлений политики» Соединённых Штатов и России, выразил надежду, что разведывательные ведомства двух стран могут сотрудничать в будущем, в частности в борьбе с терроризмом.

«Я заверил его, что если мы получим какие-либо сведения об угрозах россиянам или России, то немедленно передадим их. И он (Бортников) согласился и сказал, что они сделают то же самое», — сообщил Бреннан.

Ранее стало известно, что глава ЦРУ призвал Трампа быть осторожнее с Россией, пишет RT.