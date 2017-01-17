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Украинские каратели убили пленного бойца ДНР

16.01.2017 - 22:19

С линии соприкосновения в Донбассе поступило новое сообщение о зверствах, чинимых украинскими карательными формированиями.

Как сообщил военный корреспондент ДНР Олег Никитин, украинские солдаты из 92-й бригады ВСУ казнили бойца ДНР.

"Сегодня украинской стороне пришлось выдать тело бойца НМ ДНР, похищенного накануне ДРГ 92-й бригады, - сообщил военкор в социальных сетях. - В результате обследования выяснились шокирующие подробности - во время захвата боец был еще жив, хотя и ранен в ногу, затем же он был подвергнут пыткам, после чего расстрелян выстрелом в голову".

Как отмечает О. Никтин, учитывая специфические задачи, которые ставил перед своими подчиненными - диверсантами Николюк, "наш боец, скорее всего, отказался сотрудничать со своими палачами, что и привело к его казни".

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